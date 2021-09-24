Bebeğe koronavirüs aşısı yapılması olayı ile ilgili yeni gelişme! Savcılık soruşturma başlattı / 24.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün sağlık ocağında bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapıldığını öne sürmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili idari soruşturma başlatmasının ardından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da sorumlu kişiler hakkında ‘taksirle yaralamaya sebebiyet verme’ suçundan soruşturma başlatıldı. Taksirle yaralamaya sebebiyet veren kişilerin 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.