Bebeğini çöpe atan cani anne dehşete düşürdü! 1 gün boyunca eteğime sarılı halde durdu / 14.04.22

Sancaktepede 29 Mart günü bebeğini banyoda doğurup ölü doğduğu iddiasıyla çöpe atan Pervin Y. hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrası tutuklanan Pervin Y. ve eşinin ifadesine SABAH ulaştı. Pervin Y., kilolu olduğu için eşinin hamile olduğunu fark etmediğini belirterek, Çocuğu banyoda doğurdum. Ağlama sesi gelmiyordu. Ölü doğduğunu anladım. Bebek, 1 gün boyunca yatak odasındaki fayansın üzerinde eteğime sarılı şekilde durdu. Ertesi akşam da mutfaktaki çöple birlikte bebeğimi de alarak çöpe attım. Sonra görevliler geldi. Eşimden korktuğum için böyle bir şey yaptım ifadelerini kullandı.