Bedava elektrik mahkemelik oldu / 06.02.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Şanlıurfa ziyareti sırasında Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz sözünden sonra CHPli Kemalpaşa Belediyesinde Cumhur ittifakında yer alan meclis üyeleri çiftçiye bedava elektrik verilmesine ilişkin önerge verdi. Önerge Cumhur ittifakının çoğunlukta olduğu mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Rıdvan Karakayalı ise bunun yasal olarak mümkün olmadığını öne sürüp; Yargıya taşıyacağız dedi.