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7/24 Dinle Sabah Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? 'Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...' / 08.06.22
Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? 'Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...' / 08.06.22

Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? 'Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...' / 08.06.22

Sabah

150 Bölüm | 08:12:38
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01

Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? 'Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...' / 08.06.22

Sabah 01:43
02

Son Serie A şampiyonu Milan Abdülkadir Ömür'e talip oldu / 02.06.22

Sabah 00:39
03

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Otoyollarda hız sınırı arttı... / 02.06.22

Sabah 02:38
04

Trabzonsporlu Denswil imzaya yakın! / 07.06.22

Sabah 00:46
05

Trabzonspor Larsen'i istiyor! Cornelius devreye girdi / 08.06.22

Sabah 00:47
06

Almanya'da bir araç kalabalığa daldı! 1 ölü, 30 yaralı / 08.06.22

Sabah 00:34
07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar / 08.06.22

Sabah 01:09
08

YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı / 08.06.22

Sabah 01:20
09

560 bin sözleşmeliye kadro geliyor / 08.06.22

Sabah 02:37
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