Bekir Bozdağ'ın açıkladığı kira artış oranı sınırlaması için uzmanlar ne diyor? 'Yeni kira düzenlemesi ile birlikte o madde de kalıcı olarak eklenmeli...' / 08.06.22

Son dakika haberi: Kira artışına sınırlama getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni kira düzenlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Borçlar Kanununa bir madde eklenerek 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışına sınırlama getirileceğini söyledi. Buna göre; kira artış oranı sınırlaması için, bir önceki yılın kirasının en fazla yüzde 25i kadar zam yapılabilir formülü uygulanacak. Peki, yeni kira düzenlemesi için uzmanlar ne diyor? Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Avukat İbrahim Güllü ve Avukat Arzu Dirican sabah.com.trye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte yeni kira düzenlemesi ile ilgili son dakika haberinin detayları...