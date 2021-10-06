"Beklenenden daha erken geldi!" diyerek uyardı! Bu aylara dikkat! Grip pik yapabilir... / 06.10.21

Sabah

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı salgınıyla ilgili sabah.com.tr'ye özel önemli açıklamalarda bulundu. Pik yapması beklenen grip salgınının koronavirüs kadar tehlikeli bir virüsten kaynaklandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, “Bu sene koronavirüsten dolayı bozulan bağışıklık, geçen sene beklenen influenza suşuna karşı bağışıklama çalışmasının yetersiz olması nedeniyle daha şiddetli geçebilir. Mevsimsel gripler, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında pik yapar. Domuz gribi denilen H1N1 virüsü ise genelde Ocak ve Şubat aylarında pik yapar. ” dedi.