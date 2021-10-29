Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor / 29.10.21

Son dakika...Süper Ligin 10. haftasında Beşiktaşa 2-1 yenilen Galatasaray, lider Trabzonsporun 7 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı takım bir yandan zirve yarışına yeniden ortak olmanın hesaplarını yaparken bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha bölgesine takviye isteyen Fatih Terim, yaz transfer döneminde alınan Gustavo Assunçaonun gönderilmesini ve Gedson Fernandesin takıma kazandırılmasını talep etti. Benfica, Portekizli oyuncuyu göndermek için tek bir şart sundu. İşte detaylar...