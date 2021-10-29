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7/24 Dinle Sabah Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor / 29.10.21
Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor / 29.10.21

Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor / 29.10.21

150 Bölüm | 07:50:44

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01

Benfica'dan Gedson Fernandes'e şartlı onay çıktı! Gustavo Assunçao'nun yerine Galatasaray'a geliyor / 29.10.21

Sabah 01:39
02

Edirne'de akılalmaz tapu oyunu: Vatandaşlar gerçeği öğrenince şok yaşadı / 29.10.21

Sabah 01:09
03

Akşener'in 'Kürdistan' diyen kişiye sessiz kalması sosyal medyada büyük tepki çekti: Yazıklar olsun sana... / 29.10.21

Sabah 01:49
04

Yunan Başbakan Miçotakis'ten skandal Türkiye çağrısı! / 29.10.21

Sabah 01:44
05

Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de! '2023 hedefleri' vurgusu... / 29.10.21

Sabah 01:03
06

Tezkere teröre böyle darbe vurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı / 29.10.21

Sabah 01:40
07

Rekabet Kurumu'ndan 'fahiş fiyat' kararı: Zincir marketlere para cezası / 29.10.21

Sabah 01:16
08

Beşiktaş, Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'ya kancayı attı / 29.10.21

Sabah 00:51
09

117 yaşındaki Muteber Nine'den duygulandıran sözler! Anıtkabir’de Atatürk’e dua etmek istiyorum / 29.10.21

Sabah 00:48

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