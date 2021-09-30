Benjamin operasyonunda şok detaylara SABAH ulaştı! Ürettiği sahte parayla sahte içki aldı, öldü / 30.09.21

Sabah

Sosyal medyada 'sahte para' kullanıcı adıyla açtıkları hesaplarda, ürettikleri sahte dövizin anlaşılmadan gerçek gibi harcanabildiğini öne sürerek 5 milyon liranın üzerinde sahte parayı piyasaya süren örgüt, Ankara polisinin "Benjamin" operasyonuyla çökertilmişti. Yurtdışı bağlantıları da çözülen örgütle ilgili şok detaylara SABAH ulaştı. Örgüt yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın ürettiği sahte para ile aldığı sahte içkiden zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı. Örgütü takip eden polislere, para sayma makinesinden geçen dolarların videosunu atan örgüt üyelerinin "mal bizim diye söylemiyorum, bunun üstüne yok zaten" dedikleri ortaya çıktı.