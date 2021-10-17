Benjanim Mendy'nin yargılandığı tecavüz davasında yeni gelişme! Grealish ve Mahrez detayı / 17.10.21

Sabah

Son dakika... Manchester City'nin yıldızı Benjamin Mendy, 1'i 18 yaşının altında 3 kadına tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez kefaretle serbest kalmak için başvuru yapan Fransız oyuncunun talebi reddedilmişti. Tüm dünyayı sarsan bu olayla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester City'nin yıldızları Jack Grealish ve Mahrez'in, Mendy'nin tecavüzle suçlandığı olaylardan birinin yaşandığı gece Fransız oyuncuyla birlikteydiler. İki futbolcunun tanık olarak ifadelerine başvurulması gündemde. İşte detaylar...