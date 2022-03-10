Berat Albayrak ile ilgili çok çarpıcı yazı: 'Yapamazsınız' denilenleri yaptı! Türkiye'yi lobilerin operasyonlarından kurtardı / 10.03.22

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ile ilgili bugün Aydınlık Gazetesinde çok çarpıcı bir yazı yer aldı. Gaffar Yakıncanın kaleme aldığı yazıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı döneminde atılan adımlara yer verildi. Yakınca, Berat Albayrak, Türkiye tarihinde ender rastlanır bir siyasi kararlılık ve zeka örneği göstererek “yapamazsınız” denileni yapanlar arasına girdi. ifadelerini kullandı. Berat Albayraka düşmanlıklarının nedenlerini de tek tek sıralayan Yakınca, Türkiye’yi tefeci lobisinin oyuncağı olmaktan kurtarmaktı. diye yazdı...