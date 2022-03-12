Berat Albayrak'ın kitabında çok çarpıcı 'Doğu Akdeniz' detayı: O toplantıyı ilk kez anlattı... / 12.03.22

Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Dr. Berat Albayrak, Turkuvaz Kitap’tan çıkan Burası Çok Önemli! adlı kitabında ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı için bakanlıkları döneminde verdiği mücadeleyi anlatıyor. Dr. Berat Albayrak, kitapta bu mücadele sırasında uygulanan programların Türkiye lehine nasıl sonuç vermeye başladığını bir bir yazıyor. Kitapta; özellikle Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan ile ilgili yapılan bir toplantı ve Albayrakın Atılacak adımlardan asla dönüş yok vurgusu dikkat çekiyor.