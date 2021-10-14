Berat suda boğulmamış cinayete kurban gitmiş! 9 yaşındaki çocuğu biberlerini yediği için öldürmüş / 14.10.21

Sabah

Adana’da 3,5 ay önce DSİ’ye ait sulama kanalında boğularak yaşamını yitirdiği sanılan 9 yaşındaki Berat Coşan Göl’ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Küçük çocuğun katili oturdukları apartmandaki üst kat komşuları olan 19 yaşındaki Anıl Songürer olduğu öğrenildi. Katil zanlısı Songürer, Berat Coşan Göl’ü apartman girişinde kendisinin yetiştirdiği biberleri izin almadan kopararak yediği bu yüzden öldürdüğünü itiraf etti.