Beril Varol cinayetinde yeni detaylar! Katilin evinden çıkanlar şoke etti / 26.06.22

İstanbulda eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akını öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaşın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayısta yaşanan cinayete ilişkin Fulyadaki evde yapılan incelemede farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Evden toplanan delillerle birlikte maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri inceleme altına alındı. Adli Tıp Kurumunun deliller üzerinde yapacağı biyolojik incelemenin ardından cinayetle ilgili yürütülen soruşturma derinlik kazanacak.