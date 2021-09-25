"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti... / 25.09.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yakın takibe alacağız" dediği zincir marketlere yönelik Rekabet Kurulu'nun geçen yıl başlattığı soruşturmada sona gelindi. Raportörler, belgeler ve iktisadi analizlerle ortaya koydukları rekabet ihlaline karşı yaptırım istiyor. Kurul, 26 Ekim'de perakende zincir marketlerin sözlü savunmalarını almayı planlıyor. Kurul, sözlü savunmaları dinledikten sonra kararını açıklayacak. Öte yandan Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla inceleme yapmak üzere müfettişlerin görevlendirildiği bildirildi.