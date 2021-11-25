Beşiktaş-Ajax maçının ardından taraftardan Sergen Yalçın'a mesaj: "Takımı ayağa kaldır!" / 25.11.21

Son dakika haberleri: Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, dün grubun 5. maçında Ajax ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park’taki maça iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlı ekip, Ghezzal’ın penaltısıyla öne geçti. Ancak Larin net fırsatları harcayınca farkı açamadı. Cezayı ise ikinci yarıda oyuna giren Sebastien Haller kesti. Bu yenilginin ardından Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde puan alamayan tek takım konumuna düştü. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçına Takımı ayağa kaldır tezahüratları yaptı. İşte Beşiktaş-Ajax maçının ardından yaşananlar...