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7/24 Dinle Sabah Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..." / 16.09.21
Sabah

Beşiktaş-Dortmund maçı sonrası flaş sözler! "Bu kadarı şart mıydı? Sergen Yalçın keşke..." / 16.09.21

Sabah

Son dakika haberi... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubundaki ilk maçında evinde Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Murat Özbostan, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Fatih Doğan zorlu karşılaşmayı ve Siyah-Beyazlılar'ın ortaya koyduğu futbolu değerlendirdi. Usta kalem Levent Tüzemen, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ı oyuncu tercihleri sebebiyle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...
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