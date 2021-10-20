Beşiktaş - Sporting maçı için şok sözler! "Git kendine akıl ver" Sergen Yalçın... / 20.10.21

Sabah

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında evinde ağırladığı Sporting'e 4-1 yenilerek gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayı değerlendirdi. Usta isimler birbirinin kopyası olarak gözüken goller, bazı futbolcuların kötü performansları ve Sergen Yalçın'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...