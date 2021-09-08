Beşiktaş yıldızları bedavaya aldı! Avrupa kulüpleri Teixeira, Batshuayi ve Pjanic transferlerine şaşkın... / 08.09.21

Sabah

Son dakika Beşikhtaş transfer haberleri... Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olan Beşiktaş, az maliyetle yaptığı yıldız transferleriyle Avrupa kulüplerini şaşkına çevirdi. Siyah-beyazlı yönetim, Alex Teixeira, Michy Batshuayi ve Miralem Pjanic transferlerini minimum maliyetle gerçekleştirirken Şampiyonlar Ligi gelirlerinden daha azına yeni sezonun takımını kurdu.