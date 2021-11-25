Beşiktaş'ın yıldızları Batshuayi, Pjanic ve Alex için dikkat çeken sözler! 'Karşılıklı mutsuzluk var' / 25.11.21

Son dakika...Temsilcimiz Beşiktaş, Şampiyonlar Ligindeki beşinci maçında sahasında konuk ettiği Ajaxa 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar Avrupa defterini kapatırken grupta henüz puan da alamadı. Hem ligde hem de Şampiyonlar Liginde beklentilerin çok uzağında kalan Kartalın performansını Sabah Gazetesinin usta kalemleri değerlendirdi. Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi yıldızların formsuzluğuna değinen Ali Gültiken, Batshuayi, Alex ve Pjanic gibi oyuncular Şampiyonlar Ligi için transfer edildiler, onlar da Şampiyonlar Ligi var diye Beşiktaşa geldiler ama karşılıklı olarak bir mutsuzluk olduğu ortada. dedi.