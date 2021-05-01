Beşiktaş'ta Aboubakar gerçekleri! Bir maç daha oynarsa sözleşmesi uzuyor Fenerbahçe iddiası... / 01.05.21

Vincent Aboubakar konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaşın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakarın menajeri Fenerbahçe ile görüştü mü? Şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaşta Aboubakarın sözleşmesi konusundaki soru işaretleri devam ediyor. Bu sezon 30 maç oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak Aboubakar, 29 maçta kaldı. Kamerunlu golcü bir maç daha oynarsa sözleşmesi senelik 1.5 milyon Euroluk maaşla uzayacak. Aboubakar ise 3 milyon Euro istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...