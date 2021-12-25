Beşiktaş'ta Fikret Orman mali ve idari yönden ibra edilmedi! Ahmet Nur Çebi'den olay sözler / 25.12.21

Beşiktaşın 2019 yılı genel kurulunda Fikret Orman başkanlığındaki 01 Ocak 2019 - 12 Mayıs 2019 ve 12 Mayıs 2019 - 20 Ekim 2019 dönemleri mali ve idari yönden ibra edilmedi. Beşiktaş Kulübü dün yaptığı açıklamada, 2009 ve 2019 yılları arasında 102 milyon Euroluk istisnai bir durum olduğunu açıklamıştı. Mevcut yönetim hukuki yollara başvurursa Beşiktaşın maddi kayıpları ve yönetimsel hataları sebebiyle Fikret Orman yargı karşısında hesap verecek. Bu arada Beşiktaş Divan Kuruluna Fikret Orman’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevki için verilen 114 imzalı önerge oy çokluğu ile kabul edildi.