Beşiktaş'ta Michy Batshuayi transferinin maliyeti belli oldu! Godin olmadı bir başka dünya yıldızı... / 15.08.21

Sabah

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi hafta içinde İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlılar'ın Batshuayi transferinin mali detayları belli oldu. Çaykur Rizespor maçından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur” dedi. Yönetim transferi daha erkene çekmek için gece yarısı evrakları hazırlayıp Chelsea’ye gönderdi. Godin transferinde bir ilerleme kaydedemeyen Beşiktaş stoper transferi için de bir başka dünya yıldızınını gündemine aldı.