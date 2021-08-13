Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu... / 13.08.21

Sabah

Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçtiğimiz sezonu iki kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu akşam sahneye çıkıyor. Çaykur Rizespor'u sahasında ağırlayacak siyah beyazlılarda Ghezzal maç kadrosunda yer alacak. Transfer çalışmalarını da sürdüren Beşiktaş'a iki iyi haber geldi. Şampiyonlar Ligi için alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, iki yıldıza imza attırabilir. İşte son dakika haberinin detayları...