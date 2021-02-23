Beslenme programı nedir, sağlıklı beslenme programı nasıl yapılır?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. R. Ezgi Mumcu, beslenme programlarının nasıl yapılmasını gerektiğini anlatıyor: ‘Konunun uzmanı bir diyetisyen tarafından yaş, cinsiyet, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler, laboratuvar tetkikleri, mevcut hastalıklar ve hastalık riskleri, beslenme alışkanlıkları, yaşam şekli iş, okul vb., aktivite durumu, sosyal koşullar, ulaşılabilirlik ve beğeniler gibi pek çok faktör değerlendirilerek bireye özel olarak hazırlanan programlardır. Bu beslenme programları bireylerin almaları gereken enerji ve besin öğelerini içererek ağırlık denetimi yapılmasına yardımcı olur, hastalık risklerine karşı koruyucu ve önleyici rol üstlenir, bağışıklık sistemini destekler’.