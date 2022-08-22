Beykozda Tokatköy Mahallesinde, “Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi” yaklaşık 3 yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi tarafından başlatıldı. Başlatılan kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşılırken bazı vatandaşlar evlerini tahliye etmedi. Evlerini tahliye etmeyen vatandaşlar ise kentsel dönüşüm için bekleyen ev sahiplerini mağdur etti. Yaklaşık 3 yıldır kirada oturan ve kentsel dönüşümü bekleyen ev sahipleri ise evlerinden ayrılmayan ve eylem yapanların kendilerini zora soktuğunu ve mağdur ettiklerini belirtti.