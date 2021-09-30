Biberonlardaki tehlikeye dikkat! Büyüme bozukluğuna hatta zeka geriliğine neden olabilir! / 30.09.21

Sabah

Dublin Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada bir plastik çeşidi olan poliproplenin maddesinin kullanıldığı biberonların, ısıtıldığında veya çalkalandığında saldığı plastik parçacık sayısı incelendi. Bilim insanları biberondan her bir litre suya yaklaşık 4 milyon mikroplastik parçacık karıştığını ortaya çıkardı. Prof. Dr. Vefik Arıca, konuyla ilgili sabah.com.tr’ye yaptığı açıklamasında, “Bu kimyasallar çocuklarda büyüme bozukluğuna, hiperaktiviteye, ergen dönemi sıkıntılarına hatta zeka geriliğine bile neden olabilir.” dedi.