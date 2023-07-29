İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHPde değişim hareketini başlattı. Kemal Kılıçdaroğluna karşı kazan kaldırdı… Gizli darbe toplantısının ifşa olmasının ardından ilk kez bu kadar net açıklamalar yaptı. Toplum CHPde liderin değişmesini istiyor ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu, dün yayınladığı yazısında ise Kemal Kılıçdaroğlunu hedef aldı. Öte yandan CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar da netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi’nde 33 üye Kılıçdaroğlu’na yakın. İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı 22.