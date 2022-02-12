Biden ile Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesi sona erdi! Beyaz Saray ve Kremlin'den peş peşe açıklamalar / 12.02.22

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kritik Ukrayna görüşmesinin sona erdiği bildirildi. Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, olası bir işgalin sonuçlarının ağır olacağı vurgulandı ve Biden Putine, ABDnin diplomasi ve diğer senaryolar için hazır olduğunu, eğer Rusya Ukraynayı işgal ederse kararlı ve hızlı bir karşılık olacağını söyledi. Biden, Ukraynanın işgali büyük acılara yol açar ve Rusyanın politik duruşunu zayıflatır. dedi. denildi.. Kremlinden gelen son dakika açıklamasında ise; Rus istilasına ilişkin haberler absürt düzeylere ulaştı. Putinin, Bidena Batı devletlerinin Ukraynaya Minsk anlaşmasına uyması için yeterli baskıyı yapmadığını söylediği bildirildi. Öte yandan Kremlin açıklamasında, Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi ifadelerine yer verildi.