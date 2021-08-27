Biden'dan canlı yayında itiraf: Taliban'a isim listesi verildi / 27.08.21

Sabah

Dün Kabil Havalimanı'nın çevresinde 6 patlama meydana geldi. Saldırılarda en az 110 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi ise yaralandı. 13 ABD askerinin de hayatını kaybettiği saldırıları DEAŞ/Horasan'ın üstlendiği belirtilirken ABD Başkanı Joe Biden'dan kritik açıklamalar geldi. "Zor bir gün." ifadesiyle konuşmasına başlayan Biden, "Affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödettireceğiz." sözleri ile DEAŞ'a gözdağı verdi. Biden, ayrıca Taliban'a 'isim listesi' verildiği iddialarına canlı yayında yanıt verdi.