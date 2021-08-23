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7/24 Dinle Sabah Biden'dan itiraf gibi açıklama: Afganistan planını böyle savundu. / 23.08.21
Sabah

Biden'dan itiraf gibi açıklama: Afganistan planını böyle savundu. / 23.08.21

Sabah

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. 'Afganistan'dan çekilmek doğru bir karardı' diyen Biden,"Son 20 yılda bize yardımcı olan Afganları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni evlerinde memnuniyetle karşılayacağız." ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Tahliyelerin her şekilde zor olacağını", "Acı ve kayıp olmadan insanları tahliye etmenin bir yolu olmadığını" sözlerine ekledi.
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