Biden'dan tepki çeken sözler: Afganistan'dan kaos olmadan çıkamazdık / 19.08.21

Sabah

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkede kaos yaşanıyor. Kabil havalimanında sivilerin uçakları ve pistleri doldurduğu görüntüler dünya gündeminde yerini korurken ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin ABC News'e açıklamalarda bulundu. Biden Afganistan'dan "kaos olmadan" çekilmenin bir yolu olmadığını söylerken "Görüntülerden sonra düşündüğüm ilk şey, bunun kontrolünü ele almanız gerektiğiydi." dedi.