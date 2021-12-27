Bihter Yalçınsoy’un annesi isyan etti! “Kızım bir kez daha öldü” / 27.12.21

İzmir’de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy’un 31 katili Rahman Yalçınsoy 36 ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı mahkemede haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapse çarptırılmıştı. Kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada yine aynı ceza verildi. SABAH’a konuşan acılı anne Gülay Yılmaz karara isyan etti. Yılmaz, “Katile ödül gibi ceza verdiler. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Kızımın hakkını sonuna kadar arayacağım” dedi.