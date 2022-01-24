Bilecik Belediyesi’nde rüşvetin şifresi: Yukarısı bilir / 24.01.22

Bilecik Belediyesinde yaşanan rüşvet skandalında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH’ın ulaştığı 18 Haziran 2020 tarihli Meclis toplantısına ait görüntülerde, AK Partili Meclis üyelerinin Belediye Başkanı Semih Şahin’i rüşvete karşı uyardığı ortaya çıktı. Görüntülerde, Belediye ile işi olan müteahhitlerin işlemlerinin durdurulduğu ve müteahhitlere, “Yukarısı bilir” denildiği anlaşıldı. Öte yandan belediyenin danışmanı Selçuk Erdağı’nın 320 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalanmasına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin yaptığı açıklamayla güldürdü. Şahin, Emniyetin kelepçe takarak Belediye binasından çıkardığı Erdağı için “Görevden aldım” dedi.