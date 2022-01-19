Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar / 18.01.22

Son Dakika! Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından yazılı bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, vakaların yaş dağılımını ve iller bazında vakaların seyrinin incelendiğini aktardı ve ünlük vaka sayılarının halen yarısı İstanbul kaynaklıdır. Ülkemizde son bir haftada görülen vakaların %13ü 12-19 yaş aralığında, %34ü 20-34 yaş aralığında, %29u 35-49 yaş aralığında, %16sı 50-64 yaş aralığında ve %8i 65 yaş üzerindedir. dedi. Bakan Koca açıklamalarının devamında alınan tedbir ve prensip kararlarını 6 maddede vatandaşlara bildirdi.