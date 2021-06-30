Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video

Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önderliğinde yapılan “Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?” sorusunun yanıtı belli oldu. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olmakla birlikte vaka sayısındaki düşüş ile birlikte 1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan yeni normalleşme dönemi de ele alınacak konular arasında yerini alacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısının 30 Haziranda gerçekleşeceğini bildirdi. Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı açıklamasında bulunan Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi.