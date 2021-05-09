Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Toplumsal bağışıklık için bunu yapmalıyız! / 09.05.21

Son dakika haber: Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, toplumsal bağışıklığı oluşturabilmek için nüfusun yüzde 20sini oluşturan çocukların da aşılanmasının önemli olduğunu belirtti. Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 70inin bağışık hale gelmesi gerekiyor. Burada çocuklar da önemli bir grubu oluşturuyor. Çocuklar çok hafif geçiriyor ama bulaşta faktör olabilirler, bu bulaşı engellemek için çocukların aşılanmaları oldukça önemli dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları