Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bayram sonrası normalleşme nasıl olacak? Kısıtlamalar kalkacak mı? / 03.05.21

Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşle gözler bayram sonrası normalleşme planına çevrildi. Tam kapanmanın ardından vaka sayılarının istenilen düzeye gelmesiyle birçok kısıtlamanın kaldırılması bekleniyor. Normalleşme planıyla ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, önümüzdeki 14 günlük sürenin kısıtlamalar üzerinde çok etkili olacağına dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, bir ay içinde vaka sayılarının iki katına çıkabildiğini belirterek dikkat edilmezse her şeyin değişebileceğini söyledi.