Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz’dan Norovirüs uyarısı / 14.09.21

Sabah

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, okulların açılmasıyla çocuklar arasında sıkça görülmeye başlanan Norovirüs hakkında uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yavuz, ishal ve kusma ile ortaya çıkan Norovirüs hastalığının da tıpkı Kovid gibi hızla bulaşabildiğine dikkat çekerek "Salgın yapabilir" dedi. İstanbul'da aşırı kalabalıkların oluşmaya başladığına da işaret eden Prof. Dr. Yavuz, bunun da Kovid dahil pek çok virüs hastalığı için besi yeri ortamı oluşturduğuna dikkat çekti.