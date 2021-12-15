Bilim Kurulu Üyesinden hatırlatma dozu uyarısı! "İhmal etmeyin" / 15.12.21

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turandan hatırlatma dozu uyarısı geldi. İkinci doz aşısının üzerinden 6 ay geçmiş olanlara hatırlatma dozu hakkı tanındığına dikkat çeken Prof. Dr. Sema Turan, iki doz BioNTech olmuş ve üzerinden 5-6 ay geçmiş olanlar arasından da hastalığı ağır atlatanlar görmeye başladıklarını vurguladı. Turan, Kişisel farklılıklar olmakla birlikte iki doz BioNTech olanlarda az da olsa hastaneye yatış ihtiyacı görüyoruz. Aşının 6ncı aya doğru koruyuculuğu azaldığı için zamanı gelen herkese hatırlatma dozlarını yapmalarını öneriyoruz dedi.