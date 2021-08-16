Bilirkişi kehanetinde yeni perde! 4 yıl önce ölüm var, 5 yıl + 146 gün sonra düğün var / 16.08.21

Sabah

Babasını çalıştığı inşaatta yüksekten düşmesi sonucu kaybeden Canan Balicak başlattığı hukuk mücadelesinde can yakan kararlar, tespitler gördü. Onlardan ilki, inşaat firması yetkililerinin kusurlu olmalarına rağmen para cezasına çarptırılmasıydı. İkincisi ise; bilirkişi tarafından 47 yaşındaki annesinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki Canan Balicak'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirlemesi oldu. Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi, genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağı öngörerek tazminat miktarı hesapladı. "Hayatım boyunca evlenmeyebilirim. Bir kız çocuğu evlense de evlenmese de babasının sevgisine muhtaç" diyen genç kız, annesinin ölüp, kendisinin evlenip, kardeşinin çalışma ihtimaline göre hazırlanan yeni rapora tepki gösterdi.