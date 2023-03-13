AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı TDT Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devlet Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyevi Fatihte ziyaret etti. Yıldırım, Teşkilatımızın kıymeti ve önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı. 16 Mart Perşembe günü Ankarada aslında planlanmayan ve bu felaket sonrası Türkiyemiz ile dayanışmayı hedefleyen olağanüstü liderler zirvesi gerçekleşecek dedi. Ayrıca A Habere konuşan Binali Yıldırım ittifak görüşmeleriyle ilgili de bilgi verdi. Yeniden Refah Partisinde çağrının olumlu karşılandığını açıkladı.