Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ismini kullanarak Kripto Para dolandırıcılığı yapmaya hazırlanan iki kişinin açtığı bjk-coin.com uzantılı sitenin; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye Polisleri ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Sosyal Medya Ekibi tarafından tespit edildiği ortaya çıktı. Operasyonla; başta Beşiktaş taraftarları olmak üzere binlerce kişinin dolandırılmasının önüne geçildi. Gözaltına alınan iki kişiden 1inin medyum, siteyi hazırlayan diğerinin ise İnternet Sitesi Tasarımcısı olduğu ortaya çıktı.