Bir adres sordular başlarına gelmeyen kalmadı! "Kendimizi korumasaydık onlar bizi öldürecekti" / 14.05.22

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki arkadaşlarını ziyarete giden iki arkadaş, adres sordukları kişilerin saldırısına uğraması sonucu cinayet işledi. Tutuklanan Ramazan Y. 25 ve Ahmet İkbal T. 24 ifadelerinde, “Köy yolunu kaybettiğimiz için adres sorduk. Bizi takip edin dediler ve bizi alakasız bir yere götürdüler. Sonra bize küfür etmeye başladılar. Kaçmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Başımızda şişe kırıp, taşla saldırdılar. Biz kendimizi savunmasak belki onlar bizi öldürecekti” dedikleri öğrenildi.