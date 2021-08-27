Bir annenin feryadı: Paramparçayım / 27.08.21

Sabah

Epilepsi hastası ve otizmli kızı N.Ö.'nün(6) velayetini alan anne Zeynep Ö., çocuğun baba Adnan Ö.'yle kişisel ilişki kurulması kararının kaldırılmasını ve babaya dava açılmasını istiyor. Çocuğun "Beni ona vermeyin" çığlıkları, annenin gözyaşları içinde "Paramparçayım" dediği bir hukuk mücadelesine dönüştü. İddianın nedeni ise vahim. Kanayan yara, cinsel istismar... SABAH'a konuşan anne, "Dünyayı verseler çocuğumun saçının teline değişmeyiz. İlgisiz bir babaydı, çocuğun hastalıklarıyla hep ben ilgilendim. Çocuğum babasının kendisine kötü amaçla dokunduğunu söyledi. Şu an babasının yanında tehlike altında. Korkuyorum. Çocuğumu istiyorum 'Beni buradan al anne' diyor. Rehin kaldı onun yanında. Paramparçayım" dedi.