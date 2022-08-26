Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali GES Projesinin Adam Smith 2022de En İyi Finansman Çözümü ödülünü kazandığı bildirildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu, yaptığı açıklamada, enerji sektöründe uluslararası alanda yabancı sermaye ve fonlamaya ulaşım açısından Kalyon Karapınar GESin önemli bir proje olduğunu belirtti. Kalyon Holding Üst Yöneticisi CEO Mustafa Koçar da Karapınar GES Projesinin Türkiyenin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil sembolik bir değeri de bulunduğunu ifade eti.