‘Bir Ordulu var sana aşık’ Karı-kocanın cinayet planı tüyler ürpertti / 18.05.22

İzmir’in Çeşme ilçesinde öldürülen 66 yaşındaki inşaat bekçisi Adem Tan cinayeti ile ilgili detaylara SABAH ulaştı. Adem Tan’ın evlerine gidip geldiği arkadaşı Ümit G.’nin imam nikahlı eşi Necla T.’ye ‘Bir Ordulu var sana aşık. Emekli maaşı var. Sana üzülüyorum’ diyerek üstü kapalı şekilde tacizde bulundu. Ordulu olan Adem Tan’ın kendisinden bahsettiğini anlayan ve bu durumdan rahatsız olan Necla T., durumu dini nikahlı eşine anlattı. Tan’ı öldürme planı yapan çift, yemeğe çağırdı. Keserle vurup öldürdükleri Adem Tan’ı battaniyeye sararak yakan çift, daha sonra vahşi hayvanların yemesi için ormana attı.