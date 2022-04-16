Bir rüya daha gerçek oluyor: 20 milyon liralık tasarruf sağlayacak! Phaselis Tüneli bugün açılıyor / 16.04.22

Turizmin kalbi Antalyanın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlunun katılacağı törenle hizmete açılacak. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğanın da videokonferans yönetemiyle katılması bekleniyor. Tünelin faaliyete geçmesi ile birlikte güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünelle zamandan 11,1 milyon lira, akaryakıttan 8,9 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 20 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1842 ton azaltılacak.