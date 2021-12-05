Bir senaryo bir gerçek! İngilizlerin dizisi İstanbul'da gerçek oldu / 05.12.21

İngiliz Liar/Yalancı dizisinde ilaçla uyutulup cinsel saldırıya maruz kalan bir kadının hukuk mücadelesi anlatılıyor. Bu hikaye ise B.A.23 adlı bir kadının gerçeği oldu. İddiaya göre; arkadaşının ve tanımadığı 2 erkeğin cinsel saldırısına maruz kalan kadın hukuk mücadelesi başlattı, delillerini tek tek topladı ancak saldırganlar serbest kaldı. SABAHın ulaştığı kadın, başka bir kadının arkadaşının daha saldırıya maruz kaldığını söyledi. Bana bir şey içirdiklerinden eminim. Felçli gibi kaldım. Hareket etmek istesem de edemedim. Başka kadınların da başına geldiğini duydum dedi. Olaydan sonra yaşadıklarının da kabusun ikinci perdesi olduğunu dile getiren B.A. 10 gün kendimi kapattım ve kimseyle konuşamadım. Hala da psikolojik tedavi görüyorum. Ama adalet mücadelemden de vazgeçmiyorum. Hem mağdurum hem haklılığımı ispat etmeye çalışıyorum diyerek kendisine en kötü kabusu yaşatanların en ağır cezayı almalarını istedi.