Bir yanda çamurlu su diğer yanda susuzluk: Ankara'da vatandaşı isyan ettiren manzara / 18.09.21

Sabah

2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'nü kazandığını günlerdir gündemde tutan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Başkent'te birçok yerleşim yerinde halk en temel belediye hizmeti olan suya erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. Başkent Ankara'da Gölbaşı, Nallıhan ve Güdül ilçelerinin ardından Kızılay'a 5 km mesafedeki Mamak'ta da "susuzluk" halkın en önemli sorunu haline geldi. Öte yandan; bazı bölgelerde şebekenin açıktan gelmesi nedeniyle vatandaşlar çamur gibi akan suyu da kullanmak zorunda kalıyor.