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Birgün Gazetesi'nin Basın İlan Kurumu'ndan aldığı paraları terör örgütünün ajansına ödediği ortaya çıktı! Büyük skandal, bugün de ilan verildi... / 07.02.24

Birgün Gazetesi'nin Basın İlan Kurumu'ndan aldığı paraları terör örgütünün ajansına ödediği ortaya çıktı! Büyük skandal, bugün de ilan verildi... / 07.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Birgün Gazetesi'nin Basın İlan Kurumu'ndan aldığı paraları terör örgütünün ajansına ödediği ortaya çıktı! Büyük skandal, bugün de ilan verildi... / 07.02.24

Sabah 05:34
02

Emıne Erdoğan’dan 6 Subat paylaşımı: Asrın birlikteliğiyle yeniden umut bulduk / 07.02.24

Sabah 00:47
03

Son konutu teslim edene kadar durmayacağız / 07.02.24

Sabah 02:38
04

FETÖ’nün 7 Şubat kumpası üzerinden 12 yıl geçti: Erdoğan, geç girdiği ameliyatla kumpası bozdu / 07.02.24

Sabah 00:56
05

Millete verdikleri sözü yerine getiremediler / 07.02.24

Sabah 03:42
06

Boykot işe yarıyor / 07.02.24

Sabah 00:29
07

Polisimizin dikkati faciayı önledi / 07.02.24

Sabah 01:09
08

Teröristler tanıdık çıktı / 07.02.24

Sabah 03:49
09

CHP’de ‘pasta’ bölüşülemiyor / 07.02.24

Sabah 01:38
10

‘Kızım öksürse paniklerdim oğlumu telaşsız büyütüyorum’ / 07.02.24

Sabah 01:17
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