Birgün ve Cumhuriyet Gazetesinin, Çağlayan Adalet Sarayına saldırı gerçekleştiren DHKP-Cli teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoça kucak açan haberler yayınladığı ortaya çıktı. Ayrıca Birgün Gazetesinin terör örgütünün ajansı olarak bilinen ANFye abone olduğu belirlendi. Birgün Gazetesi, devletin Basın İlan Kurumundan milyonlarca lira para kazanıyor. Basın İlan Kurumundan kazanılan paraların bir nevi terör örgütünün ajansına aktarılmasına büyük tepki var. Öte yandan büyük bir skandala imza atılarak Basın İlan Kurumu tarafından terör örgütü ajansına üye olan Birgüne ve terör seviciliği yapan Cumhuriyete bugün de ilan verildi.