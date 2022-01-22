Bitcoin ve kripto paralar çakıldı: Bitcoin (BTC) neden düştü? 3 iddia 3 cevap / 22.01.22

Son dakika haberi…Bitcoin BTC ve kripto paralar için düşüş hız kesmiyor. Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin 35.440 doları görerek yaklaşık 6 ayın en düşük düzeyini gördü. 10 Kasım tarihinde gördüğü 69 bin dolar tarihi zirvesinin ardından Bitcoin, Aralık ayı başında 55 bin doların altına sarkarak ayı piyasasına girdi. Tarihi zirvesinin ardından Bitcoin için kayıp yüzde 48’i buldu. Bununla beraber, diğer 2 büyük kripto para Ethereum ETH 2.403 dolar, Binance Coin BNB 380.8 dolar bandına kadar çekildi. Son yaşanan bu sert düşüşlerle beraber kripto para piyasasındaki değer kaybının 500 milyar doları aştığı konuşuluyor. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor?